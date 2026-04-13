Prestasi City makin kukuh, Arsenal pula mula goyah
Apr 13, 2026 | 4:12 PM
Manchester City meraih kemenangan meyakinkan di Chelsea. Beberapa pemain City meraikan jaringan pembukaan mereka dalam aksi Liga Perdana England (EPL) pada 12 April 2026. - Foto EPA
LONDON: Timbul soalan apakah reaksi Manchester City terhadap kekalahan mengejut Arsenal pada 11 April lalu di tangan Bournemouth?
Persoalan itu dijawab tegas oleh pasukan kendalian Pep Guardiola pada 12 April dengan kemenangan meyakinkan 3-0 ke atas Chelsea yang membuka luas persaingan kejuaraan Liga Perdana England (EPL).
