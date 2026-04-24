Topic followed successfullyGo to BHku
PGA Tour buang 4% tenaga kerja susulan penyusunan semula organisasi
Apr 24, 2026 | 2:40 PM
Badan penganjur golf profesional Amerika Syarikat, PGA Tour, telah memberhentikan seramai 56 pekerja sepenuh masa, manakala 73 lagi jawatan kosong tidak akan diisi. - Foto REUTERS
NEW YORK: Badan penganjur golf profesional Amerika Syarikat, PGA Tour, telah menamatkan perkhidmatan 4 peratus daripada keseluruhan tenaga kerjanya pada 23 April sebagai sebahagian proses penstrukturan semula organisasi.
Berdasarkan angka yang disahkan PGA Tour, seramai 56 pekerja sepenuh masa telah diberhentikan, manakala 73 lagi jawatan kosong tidak akan diisi.
Laporan berkaitan
Empayar niaga keluarga Trump di Timur Tengah cetus persoalanJun 18, 2025 | 2:58 PM
LIV Golf hentikan usaha dapatkan mata ranking duniaMar 6, 2024 | 3:15 PM