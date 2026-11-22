Pengurus baharu Manchester United, Mauricio Pochettino, sukar untuk dapat permulaan yang lebih mencabar dalam kerjayanya sebagai pengurus Manchester United, apabila perlawanan pertamanya membawa beliau berkunjung ke Anfield untuk menentang musuh ketat, Liverpool, pada 23 November.

Pengurus yang berasal dari Argentina itu, yang memulakan tugas secara rasmi pada 18 November selepas menamatkan komitmennya bersama pasukan kebangsaan Amerika Syarikat, mewarisi satu pasukan yang amat memerlukan kebangkitan semula.