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Sekilas Berita
Pochettino mula tugas di Man U... berentap dengan Liverpool
Pochettino mula tugas di Man U... berentap dengan Liverpool
Walaupun kini United terkial-kial mereka ada sandaran jelang pertembungan di Anfield. Mereka menang kedua-dua perlawanan liga menentang Liverpool musim lalu
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Foto AFP
Foto REUTERS
Nov 22, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Pochettino mula tugas di Man U... berentap dengan Liverpool
Pengurus baharu Manchester United, Mauricio Pochettino, sukar untuk dapat permulaan yang lebih mencabar dalam kerjayanya sebagai pengurus Manchester United, apabila perlawanan pertamanya membawa beliau berkunjung ke Anfield untuk menentang musuh ketat, Liverpool, pada 23 November.
Pengurus yang berasal dari Argentina itu, yang memulakan tugas secara rasmi pada 18 November selepas menamatkan komitmennya bersama pasukan kebangsaan Amerika Syarikat, mewarisi satu pasukan yang amat memerlukan kebangkitan semula.
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