Topik diikutiPergi ke BHku
Program khas bagi pemain perempuan dilancarkan Akademi Bola Sepak ActiveSG
Program khas bagi pemain perempuan dilancarkan Akademi Bola Sepak ActiveSG
Bakal ditawarkan di Tampines, Ang Mo Kio mulai Jul; dirancang diperluas ke pusat Akademi Bola Sepak ActiveSG lain mulai 2027
May 24, 2026 | 7:15 PM
Program khas bagi pemain perempuan dilancarkan Akademi Bola Sepak ActiveSG
Belia perempuan di kawasan kejiranan yang bercita-cita menjadi pemain bola sepak kini boleh menyertai program bola sepak khas untuk perempuan anjuran Akademi Bola Sepak ActiveSG (AFA).
Mulai Julai 2026, AFA akan menawarkan program khas bola sepak untuk belia perempuan di Sekolah Menengah Tampines dan Sekolah Menengah Ang Mo Kio, selain program sedia ada mengikut kumpulan umur bagi peserta berusia tiga hingga 16 tahun.
Laporan berkaitan
60 detik bersejarah dalam sukan SingapuraAug 4, 2025 | 1:51 PM
5,000 bola sepak diagih kepada pemain kanak-kanakAug 2, 2025 | 8:30 PM
Lebih 3,800 pemain turun padang dalam Liga Belia S’puraFeb 26, 2024 | 5:25 PM