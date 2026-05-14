LENS (Perancis): Paris Saint-Germain (PSG) mengesahkan kejuaraan Ligue 1 buat musim kelima berturut-turut selepas menewaskan pencabar terdekat, Lens, 2-0 di Stade Bollaert-Delelis awal pagi 13 Mei.

Kemenangan itu menyaksikan PSG mengumpul 76 mata – yang bermakna mereka tidak lagi mampu dikejar Lens – yang kekal di tangga kedua dengan 67 mata berbaki satu perlawanan.