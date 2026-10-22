MADRID: Real Madrid meraih kemenangan ketiga Liga Juara-Juara dalam tiga perlawanan berturut-turut selepas membelasah RB Leipzig 4-1 pada 21 Oktober, dengan Kylian Mbappe dan Yan Diomande antara penjaring gol buat pasukan kendalian Jose Mourinho.

Bernardo Silva membuka jaringan untuk Real menerusi rembatan jarak dekat menjelang penghujung separuh masa pertama yang sengit, sebelum Arda Guler menggandakan kelebihan pasukannya sejurus selepas rehat.

Mbappe menyempurnakan gol ketiga menerusi rembatan lencong sebelum Tidiam Gomis merapatkan jurang buat pasukan Jerman itu.

Diomande kemudian melepaskan voli kencang ke penjuru atas gawang untuk melengkapkan kemenangan Real pada penghujung perlawanan.

“Kami tahu setiap mata penting untuk melayakkan diri ke kelompok lapan teratas. Kami tahu kami perlu memenangi sebanyak mungkin perlawanan – kami sudah memenangi tiga perlawanan dan masih ada lima lagi,” kata Mbappe selepas perlawanan.

Bintang Perancis itu, yang berharap memenangi anugerah Ballon d’Or minggu depan, telah menjaringkan gol dalam setiap perlawanan pasukannya di Liga Juara-Juara musim ini dan kini mengumpul 12 gol dalam 12 perlawanan.

“Saya berada dalam prestasi yang baik, tetapi saya rasa saya masih boleh melakukan lebih banyak lagi,” kata Mbappe.

“Saya antara segelintir pemain yang sentiasa perlu menuntut lebih daripada diri sendiri... buat masa ini, saya berada dalam keadaan yang baik, tetapi kami perlu terus berusaha dan saya perlu melakukan lebih banyak lagi.”

Kemenangan keempat berturut-turut Real dalam semua pertandingan akan meningkatkan semangat pasukan itu menjelang pertembungan El Clasico La Liga menentang pesaing utama mereka, Barcelona, pada 25 Oktober.

Selepas dua musim tanpa memenangi trofi utama dan mengharungi permulaan musim domestik yang tidak konsisten, Real sekurang-kurangnya boleh berbangga dengan rekod sempurna dalam fasa liga pertandingan Eropah itu, berbeza dengan Barcelona selepas kekalahan mereka kepada Paris Saint-Germain pada 20 Oktober.

“Dalam perlawanan El Clasico, keyakinan tidak memainkan peranan.

“Ia satu lagi perlawanan liga, tetapi bukan perlawanan seperti yang lain. Kami mempunyai 24 jam kurang masa untuk berehat berbanding Barcelona, ” kata Mourinho.

Mourinho menurunkan Vinicius di sayap kiri, walaupun pemain itu sedang menjalani penggantungan empat perlawanan dalam La Liga, manakala bekas pemain sayap Leipzig, Diomande, diletakkan di bangku simpanan meskipun menunjukkan prestasi yang memberangsangkan.

Leipzig, selaku pasukan pelawat, mencipta peluang besar pertama apabila penjaga gol Real, Thibaut Courtois, beraksi cemerlang bagi menafikan percubaan Romulo Cardoso.

Vinicius, yang menunjukkan peningkatan berbanding persembahan hambarnya ketika menentang Roma minggu lalu tetapi masih belum keluar daripada kemerosotan prestasinya, memaksa penjaga gol Leipzig, Maarten Vandevoordt, untuk turut cemerlang menghalang percubaannya.

Mourinho memasukkan Diomande dengan menggantikan Vinicius ketika baki 20 minit perlawanan, manakala pemain Brazil itu kelihatan kecewa ketika duduk di bangku simpanan.

Beliau sedar bahawa beliau tidak dapat beraksi lagi sehingga 4 November, apabila Real bertandang ke padang AEK Athens.

“Saya rasa bagus beliau berasa sedih kerana itu bermakna beliau mahu memberikan banyak sumbangan kepada pasukan dan para peminat,” kata Mbappe.