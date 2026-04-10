LONDON: Andy Robertson akan meninggalkan Liverpool pada penghujung musim ini apabila kontraknya tamat pada musim panas, kata pihak kelab.

Robertson, 32 tahun, menyertai Liverpool daripada Hull City pada 2017 dengan bayaran 8 juta paun ($13.7 juta) dan telah memenangi dua gelaran Liga Perdana England (EPL), Liga Juara-Juara, Piala FA, dua Piala Liga, Piala Kelab Dunia dan Piala Super Uefa sepanjang tempohnya di Merseyside.