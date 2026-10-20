LISBON: Bintang penyerang Portugal, Cristiano Ronaldo, dikenakan penggantungan selama 30 hari dan denda sebanyak 255 euro ($370) oleh Persekutuan Bola Sepak Portugal (FPF) selepas meninggalkan kem latihan skuad kebangsaan negaranya bulan lalu.

Kapten Portugal berusia 41 tahun itu meninggalkan skuad Liga Negara-Negara Kesatuan Persatuan Bola Sepak Eropah (Uefa) pada September selepas hanya berada di bangku simpanan ketika menentang Norway.

Beliau kemudian mendapat tahu beliau tidak akan diturunkan dalam kesebelasan utama menentang Denmark pada 1 Oktober.

Ronaldo berkata dalam satu kenyataan panjang bahawa beliau meninggalkan kem latihan kerana ketua jurulatih Portugal, Jorge Jesus, dua kali “memungkiri janjinya”, sambil menuduh jurulatih itu melakukan “pengkhianatan kepercayaan sepenuhnya”.

Penggantungan penyerang Al-Nassr itu berkuat kuasa mulai hari perlawanan menentang Denmark, bermakna beliau sudah menjalani 19 hari daripada tempoh penggantungannya dan tidak akan terlepas sebarang perlawanan Portugal mendatang.

Portugal dijadual menentang Denmark sekali lagi dalam Liga Negara-Negara Uefa pada 14 November sebelum bertandang ke Wales tiga hari kemudian.

Jawatankuasa tatatertib FPF berkata pihaknya mengambil kira “penyesalan yang ditunjukkan” oleh Ronaldo dalam kenyataannya, selain “sumbangannya kepada bola sepak dan pengiktirafan terhadap pencapaian sukannya”.

Jawatankuasa itu turut menyatakan bahawa Ronaldo mengemukakan resume yang merangkumi anugerah dan pencapaiannya sebagai sebahagian daripada pembelaan diri.

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Ronaldo juga merujuk jawatankuasa itu kepada kenyataan terdahulunya, yang menyaksikan beliau mengakui tanggungjawab atas tindakannya dan memohon maaf kepada rakan sepasukan serta penyokong, sebelum menambah bahawa beliau sememangnya wajar dikenakan hukuman.

Ketua jurulatih Portugal, Jesus, menafikan pernah membuat sebarang persetujuan dengan Ronaldo, namun masih membuka ruang untuk pemain itu kembali menyertai skuad kebangsaan.

Jurulatih Portugal, Jorge Jesus, mengendalikan pasukan itu semasa pertarungan Liga Negara-Negara Uefa menentang Wales pada 24 September. Bintang pasukan, Ronaldo, menuduh jurulatihnya itu “memungkiri janjinya” dengan tidak menurunkan pemain itu bagi pertarungan menentang Denmark.
Jurulatih Portugal, Jorge Jesus, mengendalikan pasukan itu semasa pertarungan Liga Negara-Negara Uefa menentang Wales pada 24 September. Bintang pasukan, Ronaldo, menuduh jurulatihnya itu “memungkiri janjinya” dengan tidak menurunkan pemain itu bagi pertarungan menentang Denmark. - Foto AFP

Presiden FPF, Pedro Proenca, memberitahu media Portugal, Record, bahawa terdapat “keinginan yang kuat” untuk membawa Ronaldo kembali menyertai pasukan kebangsaan sebaik sahaja isu itu diselesaikan.

Pemenang anugerah Ballon d’Or sebanyak lima kali itu telah menjaringkan 146 gol dalam 234 penampilan bersama Portugal, dengan kedua-duanya merupakan rekod dunia bola sepak lelaki, selain membantu negaranya menjuarai Euro 2016 dan dua kejuaraan Liga Negara-Negara Uefa.

Beliau menyertai kelab Arab Saudi, Al-Nassr, pada Disember 2022 dengan gaji tahunan yang dilaporkan sebanyak £177 juta ($302 juta) dan menandatangani lanjutan kontrak tahun lalu. – Agensi berita.

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