PARIS: Pemain tenis nombor dua dunia, Elena Rybakina, mengejutkan peminat selepas mengalami kekalahan mengejut pada pusingan kedua di tangan pemain kedudukan ke-55 dunia, Yuliia Starodubtseva, sekali gus menjadi kejutan terbesar dalam kejohanan Terbuka Perancis setakat ini.

Meskipun memenangi set pembukaan, Rybakina kelihatan bergelut untuk mempamerkan aksi terbaiknya sebelum pemain Ukraine, Starodubtseva, bangkit untuk mencatatkan kemenangan 3-6, 6-1, 7-6 (10-4).

Laporan berkaitan
Naomi Osaka cetus fenomena fesyen di Terbuka PerancisMay 27, 2026 | 2:22 PM
Swiatek sedia kuasai semula gelanggang tanah liatMay 12, 2026 | 5:57 PM
TenisGrand Slam