Rybakina tersingkir awal dalam kejutan terbesar Terbuka Perancis
Pemain tenis nombor dua dunia kalah pada pusingan kedua di tangan pemain kedudukan ke-55 dunia
May 28, 2026 | 2:22 PM
Pemain Kazakhstan, Elena Rybakina, beraksi dalam perlawanan pusingan kedua menentang pemain Ukraine, Yuliia Starodubtseva, pada kejohanan tenis Terbuka Perancis di Kompleks Roland Garros, Paris, pada 27 Mei. - Foto REUTERS
PARIS: Pemain tenis nombor dua dunia, Elena Rybakina, mengejutkan peminat selepas mengalami kekalahan mengejut pada pusingan kedua di tangan pemain kedudukan ke-55 dunia, Yuliia Starodubtseva, sekali gus menjadi kejutan terbesar dalam kejohanan Terbuka Perancis setakat ini.
Meskipun memenangi set pembukaan, Rybakina kelihatan bergelut untuk mempamerkan aksi terbaiknya sebelum pemain Ukraine, Starodubtseva, bangkit untuk mencatatkan kemenangan 3-6, 6-1, 7-6 (10-4).
