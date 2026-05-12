Swiatek sedia kuasai semula gelanggang tanah liat
May 12, 2026 | 5:57 PM
Srikandi tenis Poland, Iga Swiatek, meraikan kemenangan dengan peminat selepas menewaskan pemain Jepun, Naomi Osaka, dalam pertarungan pusingan 16 terakhir Terbuka Italy di Rome pada 11 Mei. - Foto REUTERS
ROME: Srikandi tenis Poland, Iga Swiatek, kini kembali menunjukkan taringnya sebagai ‘Ratu Gelanggang Tanah Liat’ dan beliau tidak sabar untuk berentap dengan pemain Amerika Syarikat, Jessica Pegula, di pusingan suku akhir Terbuka Italy pada 13 Mei ini.
Swiatek mara ke pusingan suku akhir selepas menewaskan pemain Jepun, Naomi Osaka, dengan kemenangan mudah 6-2, 6-1 pada 11 Mei.
