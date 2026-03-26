Maraton London pertimbang acara 2 hari pada 2027
Mar 26, 2026 | 2:12 PM
Maraton London mencatat rekod jumlah penamat terbesar pada 2025, dengan 56,640 pelari menamatkan larian dalam acara itu. Antaranya ialah Sabastian Sawe dari Kenya yang melintasi garisan penamat untuk memenangi perlumbaan elit lelaki di London pada 27 April 2025. - Foto REUTERS
LONDON: Penganjur Maraton London sedang menimbangkan acara dua hari bagi acara larian itu pada 2027.
Kelulusan belum diberikan setakat ini, namun penganjur berkata mereka sedang meneroka cara untuk membolehkan lebih ramai peserta mengambil bahagian.
Pelari maraton ikonik dikatakan berusia lebih 100 tahun maut dirempuh kenderaanJul 15, 2025 | 4:40 PM
Juara Olimpik ingin kembali bertanding di Maraton LondonJan 14, 2025 | 3:43 PM
Setelah rangkul pingat emas, Soh ingin ke Sukan SEA 2025Dec 2, 2024 | 4:23 PM
Maraton Boston dibatal buat kali pertama dalam 124 tahunJul 29, 2024 | 10:23 AM
Maraton Singapura: Pelari dari Briton meninggal dunia lepas rebahJul 16, 2024 | 10:06 AM