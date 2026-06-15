ARLINGTON (Texas): Jepun menunjukkan semangat juang untuk bangkit dan seri 2-2 dengan Belanda dalam perlawanan pembukaan Kumpulan F Piala Dunia pada 15 Jun apabila pasukan Hajime Moriyasu bertekad memberi kesan dalam kejohanan itu dengan persembahan yang rancak.

Daichi Kamada wajar diberi kredit dengan gol kedua penting pasukannya dua minit sebelum tamat perlawanan apabila bola terkena kepala pemain tengah Crystal Palace itu untuk menewaskan penjaga gol Belanda Bart Verbruggen, selepas Koki Ogawa menanduk bola ke arah gol.

Gol penyamaan itu merupakan gol kedua Jepun dalam perlawanan itu. The Samurai Blue mulanya ketinggalan hasil jaringan lencong Crysencio Summerville setelah menyaksikan Keito Nakamura menafikan gol pembukaan Virgil van Dijk pada minit ke-51.

Jepun memasuki Stadium Dallas tanpa Wataru Endo, yang dikeluarkan daripada skuad akibat kecederaan oleh Moriyasu, tetapi juara Asia empat kali itu mengisi kekosongan pemain tengah berpengaruh itu dengan persembahan penuh gigih.

“Pemain telah melakukan tugas yang mantap dalam melaksanakan apa yang telah kami sasarkan dan persiapkan.

“Terdapat pelbagai insiden walaupun sebelum perlawanan pembukaan. Tetapi dalam perlawanan pertama itu, terdapat perpaduan yang jitu,” kata Moriyasu.

Jepun menunjukkan ketenangan sejak peringkat awal dengan Zion Suzuki, penjaga gol Jepun yang berjaya menepis bola hasil tendangan Donyell Malenole yang melepasi palang pada minit ketiga.

Pemain pertahanan Hiroki Ito mengecewakan Malen pada minit ke-34 dan, daripada sepakan sudut Tijjani Reijnders, Suzuki berjaya menepis tandukan penyerang itu.

Namura hampir meletakkan Jepun di depan pada lewat separuh masa, namun rembatannya tersasar dari tiang kanan Bart Verbruggen setelah berjaya memintas hantaran lintang Ritsu Doan.

Belanda mengancam dari awal separuh masa kedua dan memperoleh ganjaran enam minit selepas perlawanan disambung semula apabila Van Dijk menjaringkan gol..

Jepun berada di kedudukan terbaik selepas rehat dan dalam masa tujuh minit mereka menyamakan kedudukan apabila Nakamura melakukan rembatan yang melencong ke sudut bawah gawang daripada hantaran ke belakang Takefusa Kubo.

Keseimbangan bertahan selama tujuh minit sahaja apabila Belanda merampas semula pendahuluan menerusi Summerville, dengan pemain sayap West Ham United itu melencongkan rembatan kaki kiri yang membolosi gawang Jepun dalam kawasan penalti.

Kubo merembat melepasi palang gol dengan satu percubaan dalam larian ketika Jepun cuba membalas sekali lagi dan, dengan baki dua minit, usaha mereka membuahkan hasil.

Ogawa merembat bola ke arah gol dan, dengan bola terkena kepala Kamada, Verbruggen tidak dapat menafikan gol penyamaan kedua Jepun.

Keputusan itu membuatkan jurulatih Belanda, Ronald Koeman, kecewa dengan ketidakupayaan pasukannya untuk dua kali mengekalkan pendahuluan termasuk ketika menentang Sweden dalam pertemuan Kumpulan F di Houston pada 13 Jun.

Sementara itu di Houston, Texas, Jerman memenangi perlawanan pembukaan pertama mereka apabila menang mudah 7-1 ke atas Curacao, yang membuat penampilan sulung, dalam perlawanan pembukaan Kumpulan E pada 14 Jun.

Pasukan Jerman akan menghadapi ujian yang lebih sengit menentang pesaing kumpulan, Ecuador dan Ivory Coast, tetapi kemenangan ke atas Curacao meletakkan mereka mara ke peringkat kalah mati buat kali pertama sejak 2014. – Reuters, AFP.

Keputusan perlawanan

Kumpulan E

Jerman 7 Curacao 1

Ivory Coast 1 Ecuador 0

Kumpulan F

Belanda 2 Jepun 2