Pemain Algeria, Riyad Mahrez, menjaringkan gol pertama pasukannya menerusi sepakan penalti. Algeria menang 1-0 ke atas Burkina Faso dalam perlawanan Kumpulan E yang diadakan di di Rabat, Maghribi pada 28 Disember. - Foto REUTERS

RABAT (Maghribi): Riyad Mahrez menjaringkan gol dalam sepakan penalti pada separuh masa pertama, lantas membantu Algeria mendapat tempat ke pusingan 16 terakhir Piala Negara-Negara Afrika (Afcon) 2025 dengan kemenangan 1-0 ke atas Burkina Faso dalam perlawanan Kumpulan E di Rabat pada 28 Disember.

Algeria kini mengumpul enam mata maksimum daripada dua perlawanan Kumpulan E tanpa bolos memintaskan Burkina Faso dan Sudan.

Burkina Faso dan Sudan masing-masing mengumpul tiga mata dan akan bertemu pada aksi terakhir peringkat kumpulan pada 31 Disember.

Manakala Algeria bakal berdepan pasukan tercorot Kumpulan E, Equatorial Guinea, yang telah tersingkir.

Algeria diberikan sepakan penalti sejurus selepas minit ke-20 apabila Rayan Ait Nouri dijatuhkan di dalam kotak penalti oleh Ismahila Ouedraogo.

Mahrez tidak mensia-siakan peluang tersebut dengan menjaringkan gol, memperdayakan penjaga gol Burkina Faso, Herve Koffi, ke arah yang salah.

Mahrez terus mengukuhkan rekodnya sebagai penjaring terbanyak Algeria di Afcon dengan gol kesembilannya, selain muncul sebagai penjaring terbanyak kejohanan setakat ini, selepas menjaringkan dua gol dalam kemenangan pembukaan 3-0 ke atas Sudan.

Burkina Faso hampir menyamakan kedudukan sejurus sebelum rehat separuh masa apabila tandukan jarak dekat Pierre Kabore terkena tiang gol.

Namun Algeria dapat menyelamatkan bola tersebut daripada dijaring.

Koffi sibuk melakukan beberapa aksi menyelamat untuk menentang percubaan Mohamed Amoura, sebelum Ibrahim Maza mensia-siakan peluang keemasan apabila rembatannya tersasar jauh dari sasaran.