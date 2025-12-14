Pasukan regu lelaki Singapura yang terdiri daripada (dari kiri) Muhammad Affiz Mohamed Zakri; Muhammadinil Mustafar Mohd Isa dan Muhammad Nazrul Mohd Kamal, meraih pingat perak selepas tewas 9.965 - 9.935 di final acara regu putra kepada pasukan Indonesia di Dewan Forum Impact, Bangkok pada 14 Disember. - Foto BH oleh KHALID BABA