Pasukan silat lelaki negara yang dibentuk Muhammad Affiz Mohamed Zakri, Muhammad Nazrul Mohd Kamal dan Muhammadinil Mustafar Mohd Isa terpaksa berpuas hati dengan pingat perak setelah tewas kepada juara bertahan Indonesia 9.965 - 9.935 dalam acara regu putra pada 14 Disember di Dewan Impact Forum di Bangkok.
Kali terakhir Singapura menjuarai acara itu ialah pada Sukan SEA 2019.
Regu yang digandingkan sejak 2022 itu telah mengatasi tentang sengit di setiap peringkat perlawanan hingga ke final.
Pada 14 Disember, mereka menewaskan regu Filipina 9.94-9.93 di separuh akhir sebelum mara ke final pada hari yang sama.
Mereka telah mengatasi pasukan Laos dengan kemenangan tipis 9.93-9.92 di suku akhir pada 13 Disember.
