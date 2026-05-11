Singa bakal berdepan misi sukar di Piala Asia 2027
May 11, 2026 | 4:08 PM
Pasukan lawan Singapura bagi peringkat kumpulan Piala Asia ditentukan pada 9 Mei di Riyadh, Arab Saudi. Mereka dalam Kumpulan D bersama Australia, Iraq dan Tajikistan. - Foto AFP
Seperti yang dijangkakan, skuad Singa berdepan ujian yang cukup mencabar dalam Piala Asia 2027 selepas lawan peringkat kumpulan mereka diumumkan pada 9 Mei di Riyadh, Arab Saudi.
Mereka dalam Kumpulan D bersama bekas juara Piala Asia iaitu Australia dan Iraq serta Tajikistan.
