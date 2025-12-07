Pemain Wanita Singapura, Sharifah Nur Amanina (jersi merah), dilihat sedang bergelut bola dengan Gea Yumanda, di perlawanan Sukan SEA 2025 yang diadakan di Stadium Institut Pendidikan Jasmani di Kampus Chonburi pada 7 Disember. - Foto FAS

Singa Wanita tewas 1-3 kepada Indonesia Singapura kini berdepan dengan tugas mencabar untuk mengatasi Thailand di perlawanan terakhir

Pasukan bola sepak wanita Singapura memulakan kempen Sukan SEA 2025 mereka dengan kekecewaan selepas tewas 1-3 di tangan Indonesia pada 7 Disember.

Jaringan daripada Isa Guusje Warps, Claudia Scheunemann, dan Aulia Al Mabruroh, cukup untuk membatalkan jaringan pembukaan daripada penyerang Singa Wanita, Nur Farhanah Ruhaizat.

Singa Wanita kini menghadapi tugas mencabar jika ingin berpeluang melayakkan diri ke separuh akhir Sukan SEA buat kali pertama.

Mereka berdepan Thailand pada 10 Disember, yang telah menewaskan Indonesia 8-0 di perlawanan pertama.

Singapura kini menduduki tangga terakhir Kumpulan A, tanpa sebarang mata, di belakang Thailand dan Indonesia.

Sejak wisel ditiup di Stadium Institut Pendidikan Jasmani di Kampus Chonburi, perlawanan tampak seimbang dengan kedua-dua pasukan melakukan serangan.

Namun, Singapura terlebih dahulu memecahkan kebuntuan apabila penyerang, Farhanah, menyempurnakan hantaran leret cantik Danelle Tan pada minit ke-22.

Sejurus selepas itu, Indonesia hampir menyamakan kedudukan menerusi situasi satu lawan satu.

Namun, penjaga gawang Singapura, Izairida Shakira, pantas menyelamatkan rembatan Rosdilah Siti.

Indonesia terus mempertingkatkan serangan dan akhirnya menuai ganjarannya apabila Isa menjaringkan gol penyamaan pada minit ke-31.

Beliau memanfaatkan hantaran cantik dari bahagian pertahanan dan melepaskan rembatan mengatasi Shakira.

Separuh masa pertama berakhir dengan kedua-dua pasukan berkongsi jaringan.

Indonesia meneruskan intensiti tinggi di separuh masa kedua dan sekali lagi hampir mendahului apabila rembatan jarak dekat Isa diselamatkan Shakira pada minit ke-53.

Garuda Pertiwi (gelaran pasukan bola sepak wanita Indonesia), akhirnya menggandakan kedudukan apabila hantaran Marsela Awi dari sayap kanan menemui Claudia, yang mengungkit bola dengan cantik melepasi Shakira.

Pemain gantian, Aulia, melengkapkan kemenangan Indonesia melalui rembatan kencang pada waktu kecederaan.