Sinner raih ‘Sunshine Double’ bersejarah
Jaya rangkul trofi di gelanggang keras California, Florida tanpa tewas sebarang set
Mar 31, 2026 | 7:11 PM
Pemain Italy, Jannik Sinner, meraikan kejayaan menewaskan pemain Republik Czech, Jiri Lehecka, dalam final perseorangan lelaki Terbuka Miami di Stadium Hard Rock pada 29 Mac. - Foto REUTERS
MIAMI (Amerika Syarikat): Kejayaan pemain tenis Italy, Jannik Sinner, melakar sejarah dengan merangkul gelaran Terbuka Miami susulan kemenangan di Indian Wells pastinya tidak terlepas daripada perhatian Carlos Alcaraz.
Sinner, 24 tahun, menjadi pemain lelaki pertama yang melengkapkan sesuatu yang dikenali sebagai ‘Sunshine Double’ – iaitu merangkul kedua-dua trofi di gelanggang keras California dan Florida – tanpa tewas sebarang set.
Laporan berkaitan
