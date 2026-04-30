Skuad silat raih 12 pingat di Belgium
Skuad silat raih 12 pingat di Belgium
Apr 30, 2026 | 5:54 PM
Skuad silat raih 12 pingat di Belgium
Pasukan silat negara membuka tirai musim 2026 dengan persembahan memberangsangkan di Kejohanan Pencak Silat Antarabangsa Terbuka Belgium baru-baru ini, setelah berjaya merangkul tiga pingat emas daripada keseluruhan 12 pingat yang dimenangi dalam kategori Tanding dan Seni.
Kontinjen Singapura itu dibarisi 13 pendekar dan srikandi, termasuk juara dunia, Nurul Suhaila Mohamed Saiful, dan pemenang pingat gangsa Sukan SEA 2025, Nurin Insyirah Mohamed Aidil.
