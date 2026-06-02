Soal jawab tentang kesilapan peraturan 2026 Tidak semua anggap peraturan baru ini secara negatif. Namun ada pengakuan dalam kalangan F1 bahawa sesi kelayakan terjejas secara negatif

Perubahan peraturan masih menjadi topik hangat dalam Formula Satu (F1).

Grand Prix Miami baru-baru ini merupakan perlumbaan pertama yang diadakan selepas beberapa pindaan dibuat untuk mengatasi kebimbangan berkaitan peraturan enjin baru 2026.

Sejak itu, pihak pimpinan F1 bersetuju membuat perubahan lanjut pada reka bentuk enjin bagi musim 2027.

Berikut soal jawab agensi berita tentang F1.

Bagaimana kesilapan besar boleh berlaku ketika pihak F1 laksana peraturan baru?

Sebelum menjawab soalan ini secara langsung, penting untuk dinyatakan bahawa tidak semua orang memandang peraturan baru ini secara negatif.

Namun, ada pengakuan dalam kalangan pihak F1 bahawa sesi kelayakan telah terjejas secara negatif, terutama dari segi pengalaman pemandu ketika memecut pada had keupayaan kereta.

Usaha telah dibuat untuk menangani perkara itu setakat ini pada 2026, dan langkah lebih besar sedang dirancang untuk 2027.

Pada masa sama, kebanyakan pemimpin kanan dan pemain utama F1, termasuk sesetengah pemandu, bersetuju peraturan baru itu telah meningkatkan mutu perlumbaan, walaupun sebahagian daripada aksi memotong yang berlaku dilihat sebagai akibat perbezaan tahap bateri antara kereta.

Kini, mengenai asal usul peraturan baru itu, matlamat asal ketika perbincangan bermula kira-kira lima tahun lalu adalah untuk menarik lebih ramai pengeluar kereta.

Pada ketika itu, arah teknologi kereta jalan raya sedang menuju ke arah elektrik sepenuhnya, justeru diputuskan bersama pembuat untuk meningkatkan tahap penggunaan elektrik.

Pembahagian nominal 50-50 antara pembakaran dalaman dengan elektrik telah dipersetujui. Bahan api mampan sepenuhnya dan neutral karbon turut ditambah bagi meningkatkan kredibiliti alam sekitar.

MGU-H ialah komponen sistem hibrid yang berfungsi memulihkan tenaga daripada turbo. Komponen itu telah dihapuskan kerana ia terlalu rumit dan mahal menjadikannya sukar untuk pengeluar kereta baru bersaing.

Berikutan pengumuman peraturan tersebut, Audi menjadi yang pertama memberi komitmen untuk menyertai F1, diikuti oleh Ford dan General Motors. Honda pula membatalkan keputusannya untuk berundur.

Sekiranya peraturan tidak berubah, F1 kini mungkin hanya mempunyai dua atau tiga pengeluar kereta. Kini, F1 mempunyai enam pengeluar kereta.

Masalah mula timbul apabila pasukan mula mengkaji apakah yang dimaksudkan oleh pembahagian tenaga hampir 50-50 dengan enjin tanpa MGU-H dari segi pengendalian kereta.

Sejak awal lagi, sekurang-kurangnya menjelang 2023, terdapat amaran kereta akan kekurangan tenaga.

Pemulihan tenaga daripada roda hadapan boleh menjadi penyelesaiannya, tetapi idea itu ditolak kerana dikhuatiri memberi kelebihan kepada Audi yang sudah berpengalaman dalam perlumbaan daya ketahanan dunia.

Sukar untuk mendapatkan jawapan muktamad tentang mengapakah tiada pihak berkuasa yang mengambil langkah untuk menilai semula keputusan tersebut secara menyeluruh – mempersoalkan sama ada pembahagian 50-50 itu benar-benar wajar, dan sama ada sukan ini perlu mengubah haluan.

Tidak dapat dinafikan, ia merupakan satu kegagalan yang nyata.

Jadi kini peraturan perlu dipinda. Dan penyelesaian yang sepatutnya boleh diperkenalkan sebelum 2026, seperti mengubah pembahagian tenaga dan menjadikannya lebih memihak kepada enjin pembakaran dalaman, kini berkemungkinan diperkenalkan pada 2027.

Enjin tanpa turbo pengecas, kemungkinan besar V8, dengan hibrid minimum sedang diperjuangkan oleh Presiden Persekutuan Automobil Antarabangsa (FIA), Mohammed Ben Sulayem.

Namun, atas pelbagai sebab, penyelesaian tepat itu mungkin tidak dapat diterima oleh semua pihak berkepentingan dan rundingan masih berterusan.

Alpine duduki tempat kedua kerana kehebatan enjin Mercedes atau kemajuan pasukan?

Jawapannya adalah gabungan kedua-duanya.

Terdapat persetujuan meluas bahawa enjin Mercedes adalah yang terbaik dalam F1 musim ini setakat ini walaupun unit kuasa lain turut mempunyai kekuatan tersendiri, seperti relatif enjin Ferrari ketika memulakan perlumbaan.

Namun, walaupun pasukan Mercedes menang setiap perlumbaan, pasukan Williams Racing yang turut menggunakan enjin Mercedes yang sama, sebaliknya mengalami kemerosotan prestasi yang ketara.

Jadi jelas sekali Alpine telah mencatat kemajuan berbanding 2025 dan memang sewajarnya, memandangkan mereka banyak melabur pada 2026.

Sukar untuk memastikan berapa banyak kemajuan itu berpunca daripada kereta dan berapa banyak daripada enjin.

Ini mungkin akan menjadi lebih jelas apabila FIA menerbitkan kesimpulannya mengenai prestasi relatif enjin, dan pengeluar manakah yang dibenarkan elaun naik taraf tambahan.

Namun, itu tidak sepatutnya mengurangkan pengiktirafan terhadap fakta bahawa Alpine telah membuat langkah maju yang ketara sebagai sebuah pasukan.

Adakan keselamatan terjamin dalam keadaan basah berikutan peraturan baharu?

Ya, jumlah kuasa elektrik yang sangat besar dalam enjin baru, 350 kilowatt, telah menimbulkan kebimbangan tentang perlumbaan dalam keadaan hujan.

Itulah sebabnya salah satu perubahan yang dibuat pada peraturan enjin sebelum Grand Prix Miami adalah berkaitan dengan keadaan basah.

Mod ‘penggalas penuh’ tidak akan dibenarkan dan penggunaan elektrik maksimum mungkin turut dihadkan atas keputusan FIA.