Penyerang Tottenham Spurs, Richarlison (kanan) dan pemain pertahanan Paris Saint-Germain, Marquinhos (tengah) berebut bola semasa Liga Juara-Juara di Staidum Parc des Princes di Paris pada 26 November. - Foto AFP

PARIS: Juara bertahan Paris Saint-Germain (PSG) menunjukkan sikap pantang menyerah kalah apabila mereka dua kali bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Tottenham Hotspur 5-3 dalam perlawanan Liga Juara-Juara yang sengit.

Sesungguhnya dua detik kecemerlangan daripada Vitinha membawa pasukan Luis Enrique meraih kemenangan yang membanggakan dalam perlawanan pada 26 November.

PSG kelihatan rapuh di bahagian pertahanan, dibolosi dua kali daripada kelemahan pertahanan dan menunjukkan beberapa isu yang sama yang menyumbang kepada kekalahan 2-1 mereka kepada Bayern Munich pada pusingan sebelumnya.

Tetapi mereka sempat bangkit dengan kawalan dan kecekapan yang lebih tinggi untuk mengubah keadaan perlawanan di Parc des Princes itu.

Vitinha menjaringkan hatrik dengan dua jaringan cantik dan satu penalti, manakala Willian Pacho dan Fabian Ruiz turut menjaringkan gol untuk PSG.

Mereka benar-benar bekerja keras selepas Tottenham mendahului dua gol melalui Richarlison dan Randal Kolo Muani.

Selepas empat kemenangan dalam lima perlawanan, PSG, yang menamatkan perlawanan dengan 10 pemain selepas Lucas Hernandez dibuang padang kerana menyiku Xavi Simons pada masa kecederaan, berada di tempat kedua dalam kedudukan liga.

Ini membawa mereka di landasan untuk layak terus ke pusingan 16 terakhir, manakala Tottenham di tempat ke-16 dengan lapan mata.

Dalam tempoh empat hari, Tottenham telah menunjukkan bahawa terdapat pelbagai cara untuk tewas dalam perlawanan bola sepak.

Empat sentuhan di kawasan penalti pihak lawan bukanlah cara menantang pihak lawan.

Di atas kertas, meraih lima gol tidak akan sepenuhnya memenangi hati peminat yang masih kecewa akibat bencana di derby London Utara pada 23 November.

Bagaimanapun, mereka yang dapat melihat kesukaran yang mereka alami, sekurang-kurangnya akan memberi Thomas Frank sedikit ruang untuk bernafas sekarang.

Meskipun Spurs tewas dalam Liga Juara-Juara yang tidak menentu ketika menentang juara bertahan tetapi ia meninggalkan stadium Parc des Princes dengan banyak perkara positif.