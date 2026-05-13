Stadium Los Angeles giat diubah suai untuk kegunaan Piala Dunia
May 13, 2026 | 3:30 PM
Permukaan padang yang diperluaskan menanti proses pemasangan rumput segar sempena acara ‘30 Hari Menuju Piala Dunia Fifa 2026’ di Stadium SoFi di Los Angeles, Amerika Syarikat. - Foto AFP
LOS ANGELES: Stadium SoFi di Los Angeles, Amerika Syarikat, sedang giat membuat persediaan akhir menjelang Piala Dunia.
Ratusan tempat duduk sudut di stadium itu telah dirobohkan, dan pada 12 Mei, berlori-lori muatan rumput segar pula mula bergerak dalam perjalanan sepanjang ribuan kilometer dari Washington ke stadium itu.
