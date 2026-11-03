Atlet lawan pedang Singapura mungkin tidak berpeluang untuk menyamai rekod lapan pingat emas mereka di Sukan SEA 2025, selepas beberapa acara utama digugurkan daripada edisi 2027 di Malaysia.

Ini berlaku selepas Persekutuan Sukan SEA (SEAGF) pada 30 Oktober meluluskan program akhir Sukan SEA ke-34, yang akan diadakan dari 18 hingga 29 September 2027 di empat lokasi utama: Kuala Lumpur, Sarawak, Pulau Pinang dan Johor.

Program sukan itu menyaksikan pengurangan sebanyak 100 acara pingat berbanding Sukan SEA 2025 di Thailand, melibatkan pengguguran beberapa sukan sepenuhnya serta acara tertentu dalam sukan yang masih dipertandingkan.

Antara acara yang digugurkan ialah epee lelaki dan wanita, serta sabre wanita dalam lawan pedang dengan Singapura memenangi empat pingat emas, dua perak dan satu gangsa pada Sukan 2025 di Bangkok.

Sukan mendayung, berkanu, perlumbaan perahu tradisional, tinju tendang, ju-jitsu, catur, gusti dan bola baling juga digugurkan sepenuhnya.

Berita itu bermakna Juliet Heng, yang memenangi emas sabre individu wanita, pasukan epee lelaki dan wanita, serta Elle Koh, yang memenangi emas epee individu wanita, tidak dapat mempertahankan gelaran juara mereka.

Apabila dihubungi, presiden Lawan Pedang Singapura, David Chen, hanya berkata bahawa Persatuan Sukan Nasional (NSA) itu sedang berhubung dengan Majlis Olimpik Kebangsaan Singapura (SNOC) dan pihak berkepentingan serantau mengenai program acara untuk Sukan SEA 2027.

Beliau menambah: “Perubahan dalam senarai acara sukan adalah perkara biasa bagi setiap edisi temasya sukan.

“Persatuan Sukan Kebangsaan (NSA) kini sedang berbincang dengan pihak penganjur melalui saluran rasmi bagi memastikan acara lawan pedang yang lebih lengkap dan kompetitif dapat dipertandingkan.”

Menjawab permintaan temu bual dengan atlet terjejas seperti Koh dan pemenang pingat perak Sukan Asia, Kiria Tikanah, Lawan Pedang Singapura menyatakan mereka kini mengekalkan tumpuan penuh pada latihan yang ketat dan komitmen antarabangsa yang akan datang.

Ketua pegawai eksekutif (CEO) Persekutuan Catur Singapura, Kevin Goh, menyatakan kekecewaannya atas pengguguran sukan itu.

Pada edisi 2025, Singapura memenangi tiga pingat gangsa, dan sukan itu telah mendapat minat besar di sini sejak beberapa tahun kebelakangan ini, terutamanya dibantu oleh penganjuran Kejohanan Catur Dunia pada 2024.

“Ini sememangnya berita yang mengecewakan,” kata Goh.

“Asia Tenggara secara konsisten melahirkan antara pemain catur terkuat di Asia, dengan ramai yang berjaya menewaskan kuasa tradisional di pentas dunia.

“Melihat catur semakin popular di Asia Tenggara dan seluruh dunia, serta telah diiktiraf oleh banyak Jawatankuasa Olimpik Kebangsaan (NOC) di rantau ini, agak menghairankan mengapa catur masih belum dijadikan acara tetap dalam Sukan SEA.”

Atlet ju-jitsu Singapura juga tidak berpeluang meneruskan rekod membanggakan mereka memenangi sekurang-kurangnya satu emas dalam setiap edisi sejak sukan itu mula diperkenalkan pada 2019, selepas sukan itu digugurkan.

Jedd Tan memenangi satu-satunya emas ju-jitsu Singapura pada edisi 2025 dalam final pertarungan lelaki 77 kilogram.

Presiden Persatuan Ju-jitsu Singapura, Henry Kothagoda, memberitahu The Straits Times (ST) bahawa mereka semua amat kecewa kerana ju-jitsu tidak akan dimasukkan dalam Sukan SEA akan datang dan mengesahkan bahawa badan kebangsaan itu serta rakan setara Asean mereka telah mengemukakan rayuan sebaik sahaja dimaklumkan mengenainya.

“Namun begitu, kami mesti menerima keputusan Malaysia dan merancang untuk Sukan SEA 2029 di Singapura,” tambahnya.