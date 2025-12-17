Dhani Andika Razali (kiri) meraih pingat emas pertama bagi Silat negara setelah menundukkan seteru dari Indonesia, Khoirudin Mustakim, dengan keputusan 41-21 dalam pertarungan sengit Kelas bawah 45kg. - Foto BH oleh KHALID BABA

Dhani Andika Razali menyemarakkan suasana Dewan Impact Forum dengan sorakan gemuruh apabila menghadiahkan pingat emas pertama pasukan Silat negara.

Dhani mengibarkan bendera Singapura di arena buat pertama kali lalu menyambut kejayaan itu dengan memekik “siu” dengan kuat bersama rakan sepasukan.

Beliau menundukkan seteru dari Indonesia, Khoirudin Mustakim, dengan keputusan 41-21 dalam pertarungan sengit Kelas bawah 45kg.