Kekalahan Loh Kean Yew menandakan berakhirnya penyertaan Singapura dalam pertandingan badminton di Sukan SEA 2025. - Foto ST

Kekalahan Loh Kean Yew menandakan berakhirnya penyertaan Singapura dalam pertandingan badminton di Sukan SEA 2025. - Foto ST

Penantian Singapura untuk meraih pingat acara perseorangan badminton di Sukan SEA masih berterusan selepas pemain ‘Nombor 10 Dunia’, Loh Kean Yew, tersingkir di peringkat suku akhir selepas ditewaskan pemain asal Indonesia, Zaki Ubaidillah, pada 12 Disember.

Loh, yang merupakan pilihan utama acara perseorangan lelaki selepas juara dunia Thailand, Kunlavut Vitidsarn, memilih untuk hanya beraksi dalam acara berpasukan, merupakan antara lapan pemain terakhir apabila beliau menewaskan pemain Filipina, Jewel Angelo Albo, 21-17, 21-19, sehari sebelumnya.

Namun, di Gimnasium Thammasat Rangsit 4 di Thailand, beliau bergelut menentang Zaki, yang berada dalam kedudukan ke-48 dunia, dan seterusnya terpaksa menerima kekalahan 19-21 pada set pertama dan 10-21 pada set kedua dalam perlawanan selama 46 minit itu.

Kata Loh selepas perlawanan itu: “Sudah tentu saya kecewa. Tetapi tiada apa yang boleh saya lakukan. Ini sukan… saya perlu kembali dan berlatih.

“Jelas sekali, seperti yang dapat dilihat, beliau (Zaki) bermain dengan sangat baik. Sangat sukar untuk menentangnya dari segi mutu. Buat masa ini, saya perlukan rehat daripada kejohanan. Saya telah memberikan segalanya dalam perlawanan itu tetapi malangnya ia tidak mencukupi,” kata Loh.

Beliau turut menyifatkan Sukan SEA sebagai acara perlawanan “sangat berbeza” daripada kejohanan lain kerana ia “jauh lebih penting”.

“Terdapat lebih banyak jangkaan dan tekanan. Walaupun untuk diri saya sendiri, keinginan untuk menang jauh lebih kuat. Saya telah memberikan segalanya di gelanggang. Saya cuba setiap cara yang mungkin, tetapi tiada jawapan yang berkesan,” tambahnya.

Kekalahan Loh menandakan berakhirnya penyertaan Singapura dalam pertandingan badminton di Sukan SEA 2025.

Terdahulu dalam kejohanan tersebut, rakan senegara Loh dan pilihan ketiga perseorangan lelaki, Jason Teh, tewas kepada pemain Malaysia yang berada di kedudukan ke-38 dunia, Justin Hoh, 20-22, 15-21 pada 11 Disember.

Kedua-dua wakil Singapura dalam acara perseorangan wanita turut tersingkir pada hari sama.

Pemain nombor 150 dunia, Insyirah Khan, tewas 16-21, 15-21, kepada pemain Malaysia yang berada di kedudukan ke-46, Wong Ling Ching, manakala pemain ‘Nombor 192 Dunia’, Jaslyn Hooi, kalah kepada K. Letshanaa 17-21, 20-22.

Pada 12 Disember, pasangan beregu campuran Terry Hee dan Jin Yujia tewas kepada pilihan utama Malaysia, Chen Tang Jie dan Toh Ee Wei, 12-21, 14-21.