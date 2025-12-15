Pasukan larian berganti 4x100 meter lelaki dan wanita Singapura terlepas podium apabila masing-masing menamatkan saingan di tempat keempat pada Sukan SEA 2025.



Bagi pasukan wanita, gandingan Shanti Pereira, Elizabeth-Ann Tan, Laavinia Jaiganth dan Kerstin Ong mencatat masa 44.41 saat, di belakang Thailand (43.88s), Vietnam (43.91s) dan Filipina (43.97s). Walaupun gagal meraih pingat, kuartet tersebut mencipta sejarah apabila memecahkan rekod dengan memperbaiki catatan 44.66 saat yang diraih Pereira, Tan, Jaiganth dan Shannon Tan di Kejohanan Olahraga Asia pada Mei lalu.



Pasukan lelaki turut berkongsi nasib sama apabila mencatat masa 39.68 saat, namun tidak mampu menyaingi pecutan tiga pasukan teratas Thailand yang muncul juara dengan 38.28s, diikuti Malaysia (39.03s) dan Indonesia (39.51s). Kuartet negara terdiri daripada Marc Brian Louis, Mark Lee, Daryl Tan dan Tate Tan.



Sementara itu, pelari lompat pagar negara, Calvin Quek, melakar sejarah apabila memenangi pingat emas acara 400 meter lompat pagar, menamatkan penantian Singapura sejak edisi 1965. Quek mencatat masa 50.27 saat untuk mengungguli perlumbaan di Stadium Nasional Suphachalasai pada 15 Disember, menewaskan duo Vietnam, Nguyen Duc Son (50.80s) dan Le Quoc Huy (50.91s).



Kejayaan tersebut merupakan pingat emas ketiga buat pasukan olahraga Singapura di Sukan SEA 2025, sekali gus menandakan pencapaian penting dalam kempen negara di temasya dwitahunan itu.