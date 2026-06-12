Switzerland mahu kekal cabar gergasi dunia, Qatar buru kejutan baharu

Switzerland mahu kekal cabar gergasi dunia, Qatar buru kejutan baharu

Switzerland mahu kekal cabar gergasi dunia, Qatar buru kejutan baharu

Tidak banyak pasukan yang lebih sinonim dengan ketekalan di pentas antarabangsa berbanding Switzerland.

Mereka mungkin jarang menjadi pilihan untuk menjulang trofi, namun setiap kali Piala Dunia berlangsung, Switzerland hampir pasti berada dalam kelompok pasukan yang sukar disingkirkan.

Tradisi itulah yang mahu diteruskan apabila mereka membuka kempen Kumpulan B menentang Qatar pada 14 Jun di Stadium NRG, Houston.

Secara teori, Switzerland dilihat memiliki kelebihan yang ketara.

Namun, pengalaman telah mengajar mereka bahawa perlawanan pembukaan sering menjadi detik paling berbahaya dalam kejohanan.

Bagi Switzerland, cabaran utama bukanlah soal bakat.

Sebaliknya, persoalannya adalah sama ada mereka mampu mengubah reputasi sebagai pasukan yang sering melepasi peringkat kumpulan tetapi gagal melangkah jauh apabila berdepan lawan elit.

Skuad kendalian Murat Yakin memasuki kejohanan ini dengan gabungan pemain berpengalaman dan generasi baharu yang semakin matang di pentas Eropah.

Kapten dan nadi tengah Switzerland, Granit Xhaka, memainkan peranan besar dalam Piala Dunia. Pengalaman luas beliau dianggap penting untuk mengawal tempo permainan pasukan - Foto AFP

Di bahagian tengah, Granit Xhaka kekal sebagai nadi utama pasukan.

Pengalaman luas yang dimiliki kapten itu sering menjadi faktor penentu dalam perlawanan besar.

Kemampuannya mengawal tempo permainan dan membaca situasi menjadikan Switzerland sebuah pasukan yang sukar dipaksa keluar daripada corak permainan mereka.

Sementara itu, perhatian turut tertumpu kepada Dan Ndoye yang semakin menyerlah dalam beberapa musim kebelakangan ini.

Ketangkasan dan kesediaannya untuk menyerang ruang kosong memberikan dimensi tambahan kepada jentera serangan Switzerland, yang selama ini lebih dikenali kerana pendekatan pragmatik berbanding permainan menyerang.

Jika Switzerland terkenal dengan kestabilan, Qatar pula tiba dengan misi yang jauh berbeza.

Mereka masih berusaha mengubah persepsi dunia selepas kempen mengecewakan sebagai tuan rumah pada Piala Dunia 2022.

Walaupun gagal mengutip sebarang mata ketika itu, pengalaman tersebut memberikan pendedahan yang tidak ternilai kepada sebahagian besar pemain yang masih membentuk tulang belakang skuad hari ini.

Empat tahun kemudian, Qatar kembali sebagai pasukan yang lebih berpengalaman dan lebih memahami tuntutan kejohanan terbesar dunia.

Mereka juga tidak kekurangan pemain yang mampu memberi ancaman kepada pihak lawan.

Penyerang lincah Qatar, Akram Afif (kanan), bakal menjadi ancaman utama yang perlu diawasi oleh benteng pertahanan Switzerland menerusi kreativiti dan visinya. - Foto AFP

Akram Afif terus menjadi nama paling penting dalam skuad Qatar.

Kreativiti, visi permainan dan kebolehannya mencipta peluang daripada situasi sempit menjadikannya pemain yang perlu diawasi sepanjang perlawanan.

Di samping itu, Almoez Ali masih kekal sebagai ancaman utama di hadapan.

Rekod jaringannya bersama pasukan kebangsaan membuktikan betapa bahayanya beliau apabila berhadapan dengan pihak lawan yang gagal mengekang pergerakannya di dalam kotak penalti.

Dari sudut pengalaman di pentas Piala Dunia, Switzerland jelas memiliki kelebihan.

Mereka sudah berkali-kali membuktikan kemampuan untuk bersaing dengan pasukan ternama, malah pernah menyukarkan beberapa skuad besar Eropah dan Amerika Selatan dalam edisi-edisi terdahulu.

Namun, tekanan sebenarnya berada di bahu mereka.

Qatar hadir sebagai pasukan yang mempunyai lebih sedikit untuk dipertaruhkan, manakala Switzerland dijangka meraih kemenangan oleh kebanyakan pemerhati.