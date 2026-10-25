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Sekilas Berita
Tekanan kian membara: Man U wajib kutip tiga mata apabila bertemu Bournemouth
Tekanan kian membara: Man U wajib kutip tiga mata apabila bertemu Bournemouth
Carrick perlu pastikan pasukan lebih tajam di hadapan gawang, berdisiplin ketika kehilangan bola
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Foto AFP
Foto REUTERS
Oct 25, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Tekanan kian membara: Man U wajib kutip tiga mata apabila bertemu Bournemouth
Manchester United semakin kehabisan alasan untuk terus kehilangan mata.
Selepas tujuh perlawanan Liga Perdana England (EPL), United hanya mengumpul tujuh mata dan berada di kedudukan ke-13, jauh daripada permulaan musim yang mereka harapkan.
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