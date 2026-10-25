Manchester United semakin kehabisan alasan untuk terus kehilangan mata.

Selepas tujuh perlawanan Liga Perdana England (EPL), United hanya mengumpul tujuh mata dan berada di kedudukan ke-13, jauh daripada permulaan musim yang mereka harapkan.

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