Teksi Comfort DelGro terbalik di Ang Mo Kio pada hari pertama Tahun Baru Cina

Pasukan Pertahanan Awam Singapura (SCDF) berkata ia telah memeriksa dua orang yang cedera ringan dan mereka enggan dibawa ke hospital. - Foto: LIANHE ZAOBAO

Sebuah teksi ComfortDelGro terlibat dalam kemalangan yang menyebabkannya terbalik di jalan raya pada pagi 17 Februari, hari pertama Tahun Baru Cina.

Pasukan Pertahanan Awam Singapura (SCDF) berkata ia telah dimaklumkan tentang kemalangan itu di persimpangan Ang Mo Kio Avenue 1 dan Bishan Road pada 7.50 pagi.

Ia menambah bahawa paramediknya memeriksa dua orang yang mengalami kecederaan ringan tetapi mereka enggan dibawa ke hospital.

Dalam gambar yang diterbitkan oleh akhbar harian berbahasa Cina Lianhe Zaobao, sebuah ambulans dan beberapa pegawai polis dapat dilihat berhampiran teksi itu, dengan dua pegawai polis trafik dilihat bercakap dengan seorang lelaki berdiri di bahu jalan.

Dalam kemas kini keadaan trafik pada 8.13 pagi, Penguasa Pengangkutan Darat (LTA) melalui akaun X-nya menyeru pengguna jalan raya supaya mengelakkan lorong 1, 2 dan 3 disebabkan oleh kemalangan di Ang Mo Kio Avenue 1.