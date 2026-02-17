SPH Logo mobile
halal-logo
ge-icon
Dapatkan berita terkini tentang
belanjawan 2026 di sini
SPH Logo mobile
Langgan|

Teksi Comfort DelGro terbalik di Ang Mo Kio pada hari pertama Tahun Baru Cina

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Sukan

Teksi Comfort DelGro terbalik di Ang Mo Kio pada hari pertama Tahun Baru Cina

Feb 17, 2026 | 4:34 PM
SAINI SALLEH
SAINI SALLEH

Teksi Comfort DelGro terbalik di Ang Mo Kio pada hari pertama Tahun Baru Cina

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Pasukan Pertahanan Awam Singapura (SCDF) berkata ia telah memeriksa dua orang yang cedera ringan dan mereka enggan dibawa ke hospital.
Pasukan Pertahanan Awam Singapura (SCDF) berkata ia telah memeriksa dua orang yang cedera ringan dan mereka enggan dibawa ke hospital. - Foto: LIANHE ZAOBAO

Sebuah teksi ComfortDelGro terlibat dalam kemalangan yang menyebabkannya terbalik di jalan raya pada pagi 17 Februari, hari pertama Tahun Baru Cina.

Pasukan Pertahanan Awam Singapura (SCDF) berkata ia telah dimaklumkan tentang kemalangan itu di persimpangan Ang Mo Kio Avenue 1 dan Bishan Road pada 7.50 pagi.

Ia menambah bahawa paramediknya memeriksa dua orang yang mengalami kecederaan ringan tetapi mereka enggan dibawa ke hospital.

Dalam gambar yang diterbitkan oleh akhbar harian berbahasa Cina Lianhe Zaobao, sebuah ambulans dan beberapa pegawai polis dapat dilihat berhampiran teksi itu, dengan dua pegawai polis trafik dilihat bercakap dengan seorang lelaki berdiri di bahu jalan.

Dalam kemas kini keadaan trafik pada 8.13 pagi, Penguasa Pengangkutan Darat (LTA) melalui akaun X-nya menyeru pengguna jalan raya supaya mengelakkan lorong 1, 2 dan 3 disebabkan oleh kemalangan di Ang Mo Kio Avenue 1.

Menjawab pertanyaan The Straits Times, jurucakap ComfortDelGro berkata pemandu teksinya tidak cedera dan tiada penumpang berada di dalamnya ketika kemalangan itu berlaku.

Laporan berkaitan
Nahas berantai CTE: Pemandu teksi dan penumpang selamat, sudah keluar hospitalJan 8, 2026 | 3:07 PM
Penunggang motosikal warga emas maut dalam nahas melibatkan teksi di CTE; pemandu teksi diberkas kerana cuaiApr 29, 2025 | 1:45 PM
TEKSIkemalangan jalan raya
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg