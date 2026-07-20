Tiket bagi perlawanan pembukaan Kumpulan A Singapura menentang Timor-Leste dalam saingan Piala Asean Hyundai 2026 kini mula dijual sejak 20 Julai.

Sementara itu, tiket bagi perlawanan kedua Kumpulan A di stadium sendiri menentang Indonesia pada 7 Ogos, akan mula dijual pada 22 Julai, bermula 11 pagi.

Penyokong yang ingin menyaksikan kedua-dua perlawanan di Stadium Jalan Besar dinasihatkan mendapatkan tiket lebih awal memandangkan jualan hanya dilakukan secara dalam talian.

Bagi perlawanan di tempat lawan, penyokong boleh menyemak maklumat dan ketersediaan tiket menerusi laman web utama Tickethotline.

Skuad Singa akan membuka kempen Kumpulan A dengan menentang Kemboja di Stadium Kebangsaan Morodok Techo pada 24 Julai.

Mereka kemudian akan beraksi di Stadium Jalan Besar menentang Timor-Leste pada 27 Julai, 7 malam, sebelum mereka berdepan Vietnam di negara itu pada 31 Julai.

Mereka akan menutup kempen kumpulan mereka apabila mereka menerima kunjungan Indonesia di Stadium Jalan Besar pada 7 Ogos, 9 malam.

Harga tiket bermula daripada $25 menerusi struktur dua kategori yang diperkenalkan bagi memberi peluang kepada lebih ramai penyokong hadir memberikan sokongan kepada skuad negara.

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Semua tiket dijual secara eksklusif melalui platform dalam talian. Tiada jualan akan dilakukan di kaunter mahupun di stadium pada hari perlawanan.

Penyokong juga diingatkan supaya membeli tiket mengikut zon yang ditetapkan.

Zon penyokong tuan rumah dikhaskan buat penyokong Singapura, manakala zon penyokong pelawat adalah bagi penyokong pasukan lawan.

Mana-mana individu yang didapati berada di zon yang tidak sepadan dengan pasukan yang disokong boleh dinafikan kemasukan atau diarahkan meninggalkan stadium tanpa bayaran balik.

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