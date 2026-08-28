Undian Liga Juara-Juara sajikan pertembungan sengit Antaranya menyaksikan juara bertahan, PSG, bertembung dengan Barcelona, Manchester City manakala juara 15 kali Real Madrid akan menentang Inter Milan, Arsenal

MONACO: Juara bertahan Liga Juara-Juara, Paris St Germain (PSG) akan menentang Barcelona dan Manchester City dalam fasa liga musim ini, manakala juara rekod 15 kali Real Madrid akan menentang Inter Milan dan Arsenal selepas undian diadakan pada 27 Ogos di Monaco menghasilkan beberapa pertembungan menarik.

PSG kendalian Luis Enrique, yang menewaskan juara Liga Perdana England (EPL), Arsenal, menerusi penentuan penalti dalam final Liga Juara-Juara pada Mei lalu untuk mempertahankan kejuaraan, pula akan menerima kunjungan Barca dan bertandang pula ke City.

Lawan mereka dalam fasa liga ialah Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Slovan Bratislava dan Como.

Format fasa liga, yang diperkenalkan pada musim 2024-25, kini memasuki musim ketiga.

Real Madrid akan menjadi tuan rumah kepada Inter dan bertandang ke Arsenal. Mereka akan turut menentang PSV Eindhoven, Roma, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk, LASK dan AEK Athens.

Pertemuan dengan Inter menyaksikan pengurus baharu Real, Jose Mourinho, menentang bekas kelabnya.

Mourinho, yang kembali mengendalikan Real buat kali kedua pada Jun, membimbing Inter menjuarai Liga Juara-Juara pada 2010 sebelum berpindah ke Santiago Bernabeu (Real).

Antara perlawanan tumpuan adalah juara Eropah enam kali Bayern Munich yang menerima kunjungan Arsenal serta menentang Atletico Madrid dan Manchester United di padang lawan.

Di bawah pengurus baharu Andoni Iraola, juara Eropah enam kali, Liverpool, pula bakal mencabar Inter dan Atletico dalam perlawanan tumpuan fasa liga.

EPL dan La Liga mempunyai wakil terbanyak dalam kejohanan musim ini, masing-masing dengan lima kelab.

England diwakili Arsenal, City, United, Villa dan Liverpool, manakala Sepanyol oleh Barca, Real Madrid, Villarreal, Atletico dan Real Betis.

United kembali ke saingan elit Eropah selepas dua musim dan menerima undian mencabar, termasuk kunjungan ke Atletico serta menerima Bayern dan Roma di padang sendiri.

Fasa liga bermula pada 8 September, dengan 36 pasukan bersaing dalam lapan hari perlawanan hingga 27 Januari.

Peringkat kalah mati bermula Februari, dengan final pada 5 Jun di Stadium Metropolitano milik Atletico.

Stadium itu menjadi tuan rumah final Liga Juara-Juara buat kali kedua, selepas kemenangan 2-0 Liverpool ke atas Tottenham Hotspur pada 2019.

Walaupun Atletico akan menganjurkan perlawanan akhir, mereka diundi berhadapan dengan antara barisan lawan paling mencabar dalam fasa liga, termasuk Bayern dan United yang akan berkunjung ke Madrid serta Liverpool di tempat lawan.