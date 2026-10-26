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Sekilas Berita
Usia bukan penghalang: Aktif dalam jujitsu dan Muay Thai pada usia 63 tahun
Usia bukan penghalang: Aktif dalam jujitsu dan Muay Thai pada usia 63 tahun
Roslin jadi pengamal seni bela diri selama lapan tahun, atasi masalah lutut di usia senja
Foto BH oleh FANDY RAZAK
Oct 26, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Usia bukan penghalang: Aktif dalam jujitsu dan Muay Thai pada usia 63 tahun
Pada usia di mana ramai mula memilih rutin yang lebih tenang dan santai, Roslin Hashim, 63 tahun sibuk mengatasi jangkaan di atas tikar seni pertahanan diri.
Lima hari seminggu, beliau berlatih Jiu-Jitsu Brazil (BJJ) dan Muay Thai – satu jadual yang mampu mencabar individu separuh daripada usianya.
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