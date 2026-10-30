Peminat bola sepak tempatan berpeluang menyaksikan kehebatan jaguh bola sepak Brazil secara lebih dekat apabila barisan bintang ternama dunia itu beraksi di Stadium Negara, The Kallang, pada November.

Bintang Real Madrid, Vinicius Jr; pemain gandingan Arsenal, Gabriel Magalhaes dan Bruno Guimaraes; serta penyerang Barcelona, Raphinha, tersenarai dalam skuad Brazil bagi menghadapi dua perlawanan persahabatan antarabangsa menentang Jepun dan Singapura, di Stadium Drive.

Skuad 26 pemain kendalian Carlo Ancelotti yang diumumkan pada 29 Oktober, turut menampilkan 15 pemain berusia bawah 23 tahun.

Langkah ini memberi bayangan jelas mengenai usaha membentuk generasi baharu skuad ‘Samba Kings’ berkenaan.

Antara pemain ternama lain yang turut disenaraikan dalam skuad juara dunia lima kali itu bagi perlawanan persahabatan di sini ialah bintang muda Chelsea berusia 19 tahun, Estevao, serta rakan sekelab Vinicius, Endrick.

Kejohanan ‘Mizuho Blue Challenge – The Kallang Football Series Singapore’ itu bakal menyaksikan empat perlawanan yang berlangsung antara 13 dengan 17 November.

Tuan rumah Singapura akan membuka tirai saingan menentang Paraguay pada 13 November, sebelum pertembungan antara Brazil dengan Jepun dijadual berlangsung pada 14 November.

Perlawanan itu seakan satu ulangan atau rematch kepada pertembungan sengit pusingan 32 terakhir Piala Dunia 2026 yang menyaksikan Brazil menewaskan Jepun 2-1.

Siri itu melabuhkan tirai pada 17 November dengan pertemuan antara Singapura dengan Brazil.

Ini disusuli aksi pasukan yang menduduki tangga ke-17 dunia, Jepun, berdepan Paraguay yang menduduki tangga ke-34 dunia dan pernah mengejutkan Jerman pada pusingan 32 terakhir Piala Dunia.

Tiket bagi aksi pembukaan skuad Singa menentang Paraguay bermula daripada $28, manakala tiket perlawanan Brazil berdepan Jepun pula berharga daripada $98.

Peminat turut berpeluang menyaksikan kedua-dua perlawanan pada 17 November menerusi satu tiket serendah $98.