Wajah baru, jenama baru – FC Jurong tekad perkukuh hubungan dengan masyarakat
Kelab SPL yang sebelum ini dikenali sebagai Albirex Niigata meterai kerjasama dengan SKASports bagi pacu pertumbuhan seperti kerjasama antarabangsa, pembangunan pemain muda
May 18, 2026 | 2:00 PM
Majlis menandatangani perjanjian perkongsian di Stadium Jurong East pada 16 Mei dihadiri oleh (dari kiri) Naib Pengerusi FC Jurong, Encik Koh Mui Tee; Pengerusi, Encik Daisuke Korenaga; Pengarah SKASports Investments, Encik Rohit Ramesh dan Encik Sudhir Menon. - Foto ST
Sejak bertapak di sini lebih dua dekad lalu, kelab Liga Perdana Singapura (SPL) Albirex Niigata Singapore telah membina sokongan yang kukuh di kawasan barat.
Dijenamakan semula sebagai FC Jurong mulai musim 2026-27, kelab itu kini mahu mengembangkan lagi hubungan mereka dengan masyarakat selepas memeterai kerjasama pada 16 Mei dengan SKASports Investments dari India, yang akan menyertai sebagai pemegang saham minoriti.
