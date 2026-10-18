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Sekilas Berita
Amalkan gaya hidup sihat semasa muda demi elak masalah kesihatan kemudiannya
Amalkan gaya hidup sihat semasa muda demi elak masalah kesihatan kemudiannya
Usaha kenali risiko penyakit, ambil langkah pencegahan juga penting
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Oct 18, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Amalkan gaya hidup sihat semasa muda demi elak masalah kesihatan kemudiannya
Pada usia awal 30-an tahun, saya boleh katakan bahawa saya seorang yang agak aktif.
Daripada bersenam di gim serta mengamalkan gaya hidup sihat untuk pastikan tubuh saya kekal cergas.
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