Pada usia awal 30-an tahun, saya boleh katakan bahawa saya seorang yang agak aktif.

Daripada bersenam di gim serta mengamalkan gaya hidup sihat untuk pastikan tubuh saya kekal cergas.

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