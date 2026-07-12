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Apakah peranan bahasa dialek untuk pupuk identiti budaya masa kini?
Apakah peranan bahasa dialek untuk pupuk identiti budaya masa kini?
Perlu ada keseimbangan bagi pastikan penggunaan bahasa rasmi utama tidak terhakis
Apakah peranan bahasa dialek untuk pupuk identiti budaya masa kini?
Penari tarian tradisional, Silek Minangkabau, yang dibawa khas dari Sumatera Barat, mempersembahkan tarian budaya asli orang Minang. - Foto WISMA GEYLANG SERAI
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Jul 12, 2026 | 5:30 AM
Meskipun saya orang Bawean, saya malu menyatakan saya tidak tahu berbahasa Bawean.
Akibatnya, anak-anak saya langsung tidak tahu bahasa itu.
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