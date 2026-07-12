Apakah peranan bahasa dialek untuk pupuk identiti budaya masa kini?

Apakah peranan bahasa dialek untuk pupuk identiti budaya masa kini? Perlu ada keseimbangan bagi pastikan penggunaan bahasa rasmi utama tidak terhakis

Apakah peranan bahasa dialek untuk pupuk identiti budaya masa kini? Share

Penari tarian tradisional, Silek Minangkabau, yang dibawa khas dari Sumatera Barat, mempersembahkan tarian budaya asli orang Minang. - Foto WISMA GEYLANG SERAI