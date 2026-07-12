Meskipun saya orang Bawean, saya malu menyatakan saya tidak tahu berbahasa Bawean.

Akibatnya, anak-anak saya langsung tidak tahu bahasa itu.

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