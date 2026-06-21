Dalam sejarah Islam, terdapat banyak kisah yang memperlihatkan bagaimana hati manusia boleh berubah hanya dengan satu detik kesedaran yang benar-benar menyentuh jiwa.

Ibn ‘Asakir, seorang ahli sejarah Islam yang masyhur, pernah meriwayatkan sebuah kisah tentang seorang lelaki yang terkenal dengan perbuatan merompak dan melanun.

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