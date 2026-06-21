Topik diikutiPergi ke BHku
Al-Quran sebagai sumber hidayah, transformasi diri
Premium
Al-Quran sebagai sumber hidayah, transformasi diri
‘Tadabbur’ kalam Allah mampu bimbing insan bina hidup lebih beriman, berakhlak dan bermakna
Al-Quran sebagai sumber hidayah, transformasi diri
‘Tadabbur’ Al-Quran mengingatkan kalam Allah swt mampu mengubah hati insan, membimbing kehidupan daripada kelalaian kepada keimanan. - Foto hiasan ISTOCKPHOTO
Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Jun 21, 2026 | 5:30 AM
Dalam sejarah Islam, terdapat banyak kisah yang memperlihatkan bagaimana hati manusia boleh berubah hanya dengan satu detik kesedaran yang benar-benar menyentuh jiwa.
Ibn ‘Asakir, seorang ahli sejarah Islam yang masyhur, pernah meriwayatkan sebuah kisah tentang seorang lelaki yang terkenal dengan perbuatan merompak dan melanun.
Laporan berkaitan
Kupas sejarah Hari AsyuraJun 21, 2026 | 5:30 AM
Tahun baru Hijrah panduan ke arah keseimbangan akal, jiwaJun 19, 2026 | 5:30 AM