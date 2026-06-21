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Kupas sejarah Hari Asyura
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Kupas sejarah Hari Asyura
Kupas sejarah Hari Asyura
Majlis ‘Pengajaran Daripada Peristiwa Hari Asyura’ akan diadakan di Masjid Al-Khair pada 26 Jun, selepas solat maghrib. - Foto MASJID AL-KHAIR
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Jun 21, 2026 | 5:30 AM
Majlis ‘Pengajaran Daripada Peristiwa Hari Asyura’ di Masjid Al-Khair mengajak jemaah agar bersama-sama menimba ilmu dalam sesi khas yang akan mengupas pengajaran daripada peristiwa Hari Asyura serta hikmah hijrah dalam membina iman, sabar dan istiqamah dalam kehidupan harian.
Hari Asyura mengingatkan kita tentang nilai keyakinan kepada pertolongan Allah swt, keteguhan hati Nabi Musa as, serta kekuatan untuk terus berada di jalan kebenaran ketika berdepan ujian dan cabaran hidup.
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