Majlis ‘Pengajaran Daripada Peristiwa Hari Asyura’ di Masjid Al-Khair mengajak jemaah agar bersama-sama menimba ilmu dalam sesi khas yang akan mengupas pengajaran daripada peristiwa Hari Asyura serta hikmah hijrah dalam membina iman, sabar dan istiqamah dalam kehidupan harian.