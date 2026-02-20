SPH Logo mobile
Amalan yang sering terlepas pandang pada Ramadan

Hidayah
Amalan yang sering terlepas pandang pada Ramadan

RamadanIslamagamaMasjid Al-Khair
Feb 20, 2026 | 5:30 AM

Amalan yang sering terlepas pandang pada Ramadan

ramadan, fasting, islam
Di antara sunah Baginda saw ketika berbuka puasa ialah berbuka secara ringkas dengan kurma atau air, kemudian segera menunaikan solat maghrib. - Foto hiasan ISTOCKPHOTO

Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa dalam kehidupan seorang Muslim.

Ia bukan sekadar bulan menunaikan kewajipan berpuasa, malah medan terbaik untuk memperbanyakkan amalan soleh.

RamadanIslamagamaMasjid Al-Khair
