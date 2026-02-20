Premium
Amalan yang sering terlepas pandang pada Ramadan
Feb 20, 2026 | 5:30 AM
Di antara sunah Baginda saw ketika berbuka puasa ialah berbuka secara ringkas dengan kurma atau air, kemudian segera menunaikan solat maghrib. - Foto hiasan ISTOCKPHOTO
Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa dalam kehidupan seorang Muslim.
Ia bukan sekadar bulan menunaikan kewajipan berpuasa, malah medan terbaik untuk memperbanyakkan amalan soleh.
