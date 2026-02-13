Ramadan bakal menjelma dalam tempoh kurang seminggu lagi, menandakan ketibaan musim ibadah yang sentiasa dinanti-nantikan setiap Muslim.

Ia bukan sekadar bulan menahan lapar dan dahaga, bahkan bulan yang Allah swt pilih sebagai medan tarbiah (pendidikan) untuk memperkukuh keimanan, membersihkan hati dan memperbaharui hubungan kita dengan-Nya.