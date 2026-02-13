Premium
Sambut Ramadan dengan persediaan rapi
Feb 13, 2026 | 5:30 AM
Ramadan bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, bahkan peluang mempererat silaturahim seperti amalan berbuka bersama keluarga, - Foto hiasan ISTOCKPHOTO
Ramadan bakal menjelma dalam tempoh kurang seminggu lagi, menandakan ketibaan musim ibadah yang sentiasa dinanti-nantikan setiap Muslim.
Ia bukan sekadar bulan menahan lapar dan dahaga, bahkan bulan yang Allah swt pilih sebagai medan tarbiah (pendidikan) untuk memperkukuh keimanan, membersihkan hati dan memperbaharui hubungan kita dengan-Nya.
