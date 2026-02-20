Premium
Hayati doa dengan penuh harapan pada Ramadan
Manfaatkan bulan suci dengan doa sebagai ibadah dekatkan diri kepada Allah, bukan sekadar permintaan semata
Feb 20, 2026 | 5:30 AM
Selagi mana Allah swt menggerakkan hati dan diri kita untuk berdoa kepada-Nya, selagi itulah Dia memberi perhatian kepada kita dan menyuntikkan perasaan sebagai hamba yang sentiasa bergantung kepada-Nya sebagai Tuhan. - Foto hiasan ISTOCKPHOTO
Ramadan ialah bulan Allah swt membuka luas pintu kebaikan. Ia bulan penuh berkat, melimpah dengan rahmat dan kurniaan buat semua hamba-Nya.
Namun, terpulang kepada setiap hamba untuk merebut peluang dan menerima segala limpahan rahmat itu, atau melepaskannya begitu sahaja.
