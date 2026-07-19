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Apabila ganjaran daripada usaha tidak datang segera
Apabila ganjaran daripada usaha tidak datang segera
Nilai setiap usaha langkaui hasil yang dapat dilihat; kesedaran akhirat bentuk semangat tidak putus asa
Apabila ganjaran daripada usaha tidak datang segera
Keimanan kepada hari akhirat membuatkan seseorang berusaha bersungguh-sungguh, tanpa meletakkan seluruh nilai dirinya pada hasil yang segera. - Foto ISTOCKPHOTO
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Jul 19, 2026 | 5:30 AM
Setiap manusia memerlukan sesuatu yang memberikan mereka semangat untuk terus bergerak.
Ada yang terdorong oleh penghargaan, dan ada juga yang memperoleh semangat apabila melihat hasil daripada usaha yang dilakukan.
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