Setiap manusia memerlukan sesuatu yang memberikan mereka semangat untuk terus bergerak.

Ada yang terdorong oleh penghargaan, dan ada juga yang memperoleh semangat apabila melihat hasil daripada usaha yang dilakukan.

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