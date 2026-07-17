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Persiapan tuju alam akhirat
Persiapan tuju alam akhirat
Persiapan tuju alam akhirat
Forum, ‘Husnul Khatimah: Apakah persiapan yang diperlukan?’, akan diadakan di Masjid Hasanah pada 25 Julai, dari 10 pagi hingga 1 tengah hari. - Foto fail
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Jul 17, 2026 | 5:30 AM
Forum ‘Husnul Khatimah: Apakah persiapan yang diperlukan?’ mengajak jemaah bersama-sama menimba ilmu dalam sesi perkongsian yang akan mengupas persiapan menuju alam akhirat.
Siri kelima forum, Santunan Emas, membincangkan topik yang jarang dibincangkan secara terbuka, iaitu persiapan menuju kematian.
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