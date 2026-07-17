Forum ‘Husnul Khatimah: Apakah persiapan yang diperlukan?’ mengajak jemaah bersama-sama menimba ilmu dalam sesi perkongsian yang akan mengupas persiapan menuju alam akhirat.

Siri kelima forum, Santunan Emas, membincangkan topik yang jarang dibincangkan secara terbuka, iaitu persiapan menuju kematian.

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