Apabila berbicara tentang masa depan anak muda, kita sering membayangkan perkara-perkara besar seperti keputusan peperiksaan, pilihan universiti, kerjaya atau pelbagai pencapaian yang ingin dikejar.

Seolah-olah kehidupan ditentukan oleh beberapa keputusan penting yang berlaku sekali-sekala.

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