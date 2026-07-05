Topik diikutiPergi ke BHku
Bina masa depan melalui istiqamah
Bina masa depan melalui istiqamah
Masa depan anak muda bukan hanya ditentukan oleh keputusan besar, namun dibentuk melalui pilihan dan amalan kecil secara konsisten
Bina masa depan melalui istiqamah
Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Jul 5, 2026 | 5:30 AM
Apabila berbicara tentang masa depan anak muda, kita sering membayangkan perkara-perkara besar seperti keputusan peperiksaan, pilihan universiti, kerjaya atau pelbagai pencapaian yang ingin dikejar.
Seolah-olah kehidupan ditentukan oleh beberapa keputusan penting yang berlaku sekali-sekala.
Laporan berkaitan
Perkukuh kefahaman fardu ainJul 5, 2026 | 5:30 AM
Kenang nikmat Tuhan melalui peristiwa Hari AsyuraJun 28, 2026 | 5:30 AM