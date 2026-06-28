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Kenang nikmat Tuhan melalui peristiwa Hari Asyura
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Kenang nikmat Tuhan melalui peristiwa Hari Asyura
Tawar pedoman tentang syukur, keadilan dan tanggungjawab sosial seorang Mukmin
Kenang nikmat Tuhan melalui peristiwa Hari Asyura
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Jun 28, 2026 | 5:30 AM
Setiap tahun apabila tibanya Muharam, umat Islam di seluruh dunia diingatkan tentang satu hari yang istimewa, iaitu Hari Asyura.
Ramai yang mengetahui Rasulullah saw menganjurkan umatnya untuk berpuasa pada hari tersebut, manakala sebahagian pula mengenalinya sebagai hari Allah swt menyelamatkan Bani Israel daripada kezaliman Firaun.
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