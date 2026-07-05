Sejauh manakah kefahaman anda tentang ilmu fardu ain – bukan sekadar mengetahui hukum, tetapi benar-benar memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan harian?

Kelas fardu ain bersama Ustaz Hakiim Yasin membimbing peserta mempelajari asas agama secara mudah, praktikal dan relevan, berpandukan kitab, Al-Risalah Al-Jamiah, karya Al-Habib Ahmad Zain Al-Habsyi.

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Masjid Al-Khairkelas agamaIslam