Setiap manusia mempunyai rasa sayang terhadap tempat yang membesarkan mereka.

Sama ada sebuah kampung, bandar atau negara, tempat itu menyimpan kenangan, membentuk identiti dan menjadi ruang seseorang membina kehidupan.

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