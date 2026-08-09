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Bina negara, pikul tanggungjawab bersama
Islam ajar umat zahir cinta kepada negara melalui akhlak baik, sedia khidmat kepada masyarakat, usaha pelihara keamanan dan perpaduan
Tanggungjawab kepada negara bukan sekadar mengibarkan bendera ketika sambutan Hari Kebangsaan, bahkan melalui kesediaan setiap individu menyumbang kepada keamanan, memupuk keharmonian, menghormati undang-undang serta bekerjasama demi kepentingan bersama, kata penulis. - Foto fail
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Aug 9, 2026 | 5:30 AM
Setiap manusia mempunyai rasa sayang terhadap tempat yang membesarkan mereka.
Sama ada sebuah kampung, bandar atau negara, tempat itu menyimpan kenangan, membentuk identiti dan menjadi ruang seseorang membina kehidupan.
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