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Menyingkap hikmah dan anugerah kehidupan
Menyingkap hikmah dan anugerah kehidupan
Di syurga, segala yang disediakan hanyalah untuk dinikmati semata-mata
Menyingkap hikmah dan anugerah kehidupan
Nikmat yang Allah beri adalah atas dasar sayang supaya kita bergembira, merasa senang, lalu bersyukur agar dapat Dia berikan lebih lagi kenikmatan itu. - Foto REUTERS
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Aug 2, 2026 | 5:30 AM
Artikel ini adalah ringkasan berdasarkan kuliah dan kupasan hadis daripada kitab, ‘300 Hadis Bimbingan’, yang disampaikan oleh mantan Mufti, Ustaz Mohamed Fatris Bakaram. Ia merupakan sebahagian program, ‘Santunan Emas’, di Masjid Al-Muttaqin, di Ang Mo Kio, yang bertujuan menggalak kesejahteraan dalam kalangan warga emas.
Mari kita lupakan sejenak kesibukan, kesusahan, kerisauan hidup di dunia ini untuk merenung satu lagi hadis nabi tentang syurga.
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