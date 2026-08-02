Artikel ini adalah ringkasan berdasarkan kuliah dan kupasan hadis daripada kitab, ‘300 Hadis Bimbingan’, yang disampaikan oleh mantan Mufti, Ustaz Mohamed Fatris Bakaram. Ia merupakan sebahagian program, ‘Santunan Emas’, di Masjid Al-Muttaqin, di Ang Mo Kio, yang bertujuan menggalak kesejahteraan dalam kalangan warga emas.

Mari kita lupakan sejenak kesibukan, kesusahan, kerisauan hidup di dunia ini untuk merenung satu lagi hadis nabi tentang syurga.

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hidayahsyurgaAllah