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Bukti cinta kepada Nabi bukan sekadar kata-kata
Antara cara muliakan Baginda termasuk perbanyak selawat, pertahan kedudukan mulia yang diberi Allah kepada Rasul-Nya
Cinta para sahabat kepada Nabi Muhammad saw bukan sekadar lafaz yang diungkapkan menerusi selawat dan qasidah semata-mata, tetapi diterjemahkan melalui usaha dan perbuatan. - Foto EPA
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Aug 16, 2026 | 5:30 AM
Perasaan cinta adalah fitrah semula jadi yang dikurniakan Allah swt kepada manusia.
Dengan cinta, kehidupan menjadi lebih bermakna kerana daripadanya terbentuk hubungan yang baik dan harmoni.
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