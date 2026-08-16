Perasaan cinta adalah fitrah semula jadi yang dikurniakan Allah swt kepada manusia.

Dengan cinta, kehidupan menjadi lebih bermakna kerana daripadanya terbentuk hubungan yang baik dan harmoni.

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