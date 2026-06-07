Cuti sekolah merupakan saat yang dinantikan kebanyakan pelajar.

Bukan mereka sahaja, malah ibu bapa juga tidak sabar menunggu musim cuti sekolah untuk membuat perancangan terbaik bagi mengisi masa sepanjang cuti sekolah ini.

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