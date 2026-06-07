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Manfaatkan cuti sekolah dengan ilmu, amal
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Manfaatkan cuti sekolah dengan ilmu, amal
Cuti sekolah peluang kukuh disiplin, pupuk tanggungjawab terhadap diri, masyarakat dan alam sekitar berlandas panduan Islam
Manfaatkan cuti sekolah dengan ilmu, amal
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Jun 7, 2026 | 5:30 AM
Cuti sekolah merupakan saat yang dinantikan kebanyakan pelajar.
Bukan mereka sahaja, malah ibu bapa juga tidak sabar menunggu musim cuti sekolah untuk membuat perancangan terbaik bagi mengisi masa sepanjang cuti sekolah ini.
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