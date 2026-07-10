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Destinasi abadi buat jiwa yang taat
Destinasi abadi buat jiwa yang taat
Artikel ini adalah ringkasan berdasarkan kuliah dan kupasan hadis daripada kitab ‘300 Hadis Bimbingan’ yang disampaikan oleh mantan Mufti, Ustaz Mohamed Fatris Bakaram. Ia merupakan sebahagian program, ‘Santunan Emas’ di Masjid Al-Muttaqin, di Ang Mo Kio, yang bertujuan menggalak kesejahteraan dalam kalangan warga emas.
Destinasi abadi buat jiwa yang taat
Program ‘Santunan Emas’ di Masjid Al-Muttaqin, di Ang Mo Kio ini, berdasarkan kupasan hadis daripada kitab, ‘300 Hadis Bimbingan’, yang disampaikan mantan Mufti, Ustaz Mohamed Fatris Bakaram. - Foto fail
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Jul 10, 2026 | 5:30 AM
Ramai yang mengimpikan syurga, namun tidak kurang juga yang berasa jalan ke arahnya terlalu sukar.
Hakikatnya, yang sering menjadi penghalang bukanlah pintu syurga itu sendiri, tetapi nafsu yang lebih cenderung kepada perkara yang menjauhkan kita daripada Allah swt.
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