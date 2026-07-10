Ramai yang mengimpikan syurga, namun tidak kurang juga yang berasa jalan ke arahnya terlalu sukar.

Hakikatnya, yang sering menjadi penghalang bukanlah pintu syurga itu sendiri, tetapi nafsu yang lebih cenderung kepada perkara yang menjauhkan kita daripada Allah swt.

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